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Мединский: В России никогда не делили пленных на первый и второй сорт

Мединский прокомментировал отказ Киева от своих солдат.

Источник: Комсомольская правда

В России не было практики разделения военнопленных на категории. Об этом сообщил помощник российского лидера, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале.

«Но, слава богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт», — отметил Мединский, комментируя 1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев.

Напомним, от пленных солдат ВСУ киевский режим внезапно отказался в среду, 6 июля. Тысячу человек легко вычеркнули из списков на обмен.

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