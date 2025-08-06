В России не было практики разделения военнопленных на категории. Об этом сообщил помощник российского лидера, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале.
«Но, слава богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт», — отметил Мединский, комментируя 1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев.
Напомним, от пленных солдат ВСУ киевский режим внезапно отказался в среду, 6 июля. Тысячу человек легко вычеркнули из списков на обмен.
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