Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский нашёл в списке пленных боевиков ВСУ однофамильца: «Опять подтверждается: мы один народ»

Мединский нашел однофамильца в списке брошенных Киевом пленных солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский нашел однофамильца в списке солдат Вооруженных сил Украины, которых Киев вычеркнул из списков на обмен. Соответствующий пост политик разместил в личном Telegram-канале.

Мединский напомнил, что Киев отказался сразу от тысячи собственных солдат. И именно из-за подобных поступков украинских властей предыдущие два обмена пленными оказались настолько тяжелыми. А третий вовсе не начался.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022−29.08.2022, ВСУ стрелок солдат “Банщик”. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал Мединский.

Он также отметил, что Россия никогда не поступала так же, как Киев. В частности, не разделяла собственных бойцов на так называемый «первый» или «второй» сорт.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше