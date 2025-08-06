Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский нашел однофамильца в списке солдат Вооруженных сил Украины, которых Киев вычеркнул из списков на обмен. Соответствующий пост политик разместил в личном Telegram-канале.
Мединский напомнил, что Киев отказался сразу от тысячи собственных солдат. И именно из-за подобных поступков украинских властей предыдущие два обмена пленными оказались настолько тяжелыми. А третий вовсе не начался.
«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022−29.08.2022, ВСУ стрелок солдат “Банщик”. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал Мединский.
Он также отметил, что Россия никогда не поступала так же, как Киев. В частности, не разделяла собственных бойцов на так называемый «первый» или «второй» сорт.