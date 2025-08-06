Мединский нашел однофамильца в списках военнопленных, от которых отказался Киев.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что обнаружил «однофамильца или, может, дальнего родственника» в списках военнопленных, которых отказалась обменять Украина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, в списках значит Мединский Олег Анатольевич, родившийся 9 октября 1984 года рождения в селе Новороссийской Бореславского района Херсонской области. Согласно имеющимся данным, он служил стрелком и имел позывной Банщик.
«Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал помощник президента России.
Он также официальной подтвердил данные СМИ, что Киев отказался от тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обменного процесса.
По его словам, это стало причиной того, что второй обмен пленными проходил тяжело, а третий до сих пор не начался.