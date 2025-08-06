Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 пленных ВСУ в рамках обмена с РФ

Помощник президента России Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменных процессов с РФ.
Как сообщил политик, третий обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной до сих пор не начался из-за Киева.
«Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — рассказал он.
Мединский также подчеркнул, что российская сторона никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории, возвращая их с территории Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что 6 августа в Сети появился полный перечень украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на бойцов из России. Список состоит из 1000 украинских военных.