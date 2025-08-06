Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 пленных ВСУ в рамках обмена с РФ

Владимир Мединский официально подтвердил, что Киев отказался от 1000 украинских военных в рамках обмена с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменных процессов с РФ.

Как сообщил политик, третий обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной до сих пор не начался из-за Киева.

«Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — рассказал он.

Мединский также подчеркнул, что российская сторона никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории, возвращая их с территории Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что 6 августа в Сети появился полный перечень украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на бойцов из России. Список состоит из 1000 украинских военных.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше