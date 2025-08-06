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Зеленский сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа

Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москве.

Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москве.

Глава киевского режима заявил, что в разговоре с Трампом участвовали также европейские лидеры.

Также Зеленский заявил, что общая позиция с партнерами абсолютно ясна: военный конфликт должен закончиться. По его словам, это должно быть честное завершение.

«Украина обязательно будет защищать свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир», — добавил Зеленский.

По его словам, обсуждалась встреча Уиткоффа и Путина в Москве. Подробностей обсуждений он не привел.

Ранее Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после «чрезвычайно продуктивной» встречи Уиткоффа и Путина.

Политолог Сергей Марков предположил, что Трамп мог обсудить по телефону с Зеленским. По мнению эксперта, есть два варианта.

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