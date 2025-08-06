Предельно четко: Коц высказался о жестком ответе Индии на дополнительные пошлины Трампа

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал заявил, что Индия уже четко отметила свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что импорт страны основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Индийские власти предпримут все необходимые шаги для защиты национальных интересов в рамках международного права и торговых договоренностей.