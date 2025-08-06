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Предельно четко: Коц высказался о жестком ответе Индии на дополнительные пошлины Трампа

Военкор Коц: МИД Индии ответил Трампу тоном, не допускающим двойного толкования.

Источник: Комсомольская правда

Индия дала однозначный ответ президенту США Дональду Трампу на его решение ввести дополнительные 25% пошлины против Нью-Дели за покупку нефти из России. Такое мнение выразил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«МИД Индии отреагировал на указ Трампа о 25-процентных пошлинах за покупку российской нефти. Ответил тоном, не допускающим двойного толкования», — написал журналист.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал заявил, что Индия уже четко отметила свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что импорт страны основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Индийские власти предпримут все необходимые шаги для защиты национальных интересов в рамках международного права и торговых договоренностей.

Напомним, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на ряд индийских товаров, поставляемых на рынок США в ответ на продолжающееся сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере.

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