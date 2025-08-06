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Мединский: третий обмен пленными солдатами не начался из-за Киева

Мединский заявил, что Киев задерживает начало третьего обмена пленными.

Источник: Комсомольская правда

Обмен военнопленными между Россией и Украиной, который должен был состояться в третий раз, пока не начался. Причиной этому стал отказ украинской стороны. Об этом сообщил помощник российского лидера, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале.

«Третий обмен пленными с Украиной еще не начался из-за Киева», — подчеркнул Мединский. Ранее глава российской делегации отметил, что в России не было практики разделения военнопленных на категории.

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