Зеленский сообщил, что европейские лидеры участвовали в его разговоре с Трампом

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву для проведения переговоров. Свой визит в столицу РФ он начал с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Затем Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и стратегическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле переговоры назвали продуктивными и конструктивными. В Белом доме также высказались о диалоге в позитивном ключе.