МВД Палестины: сброс гумпомощи в Газу вызывает разгул бандитизма и гибель людей

Он вызывает хаос и распространение бандитизма в секторе, утверждают в ведомстве. Возле мест приземления начинаются давки, которые приводят к массовым травмам и жертвам. Порой грузы падают прямо на дома и палатки — это тоже приводит к гибели гражданских.