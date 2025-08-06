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Трамп: на встрече Уиткоффа с Путиным был достигнут большой прогресс

Президент США рассказал европейским союзникам о встрече российского лидера и спецпосланника главы Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенном продвижении в ходе переговоров между его специальным представителем Стивом Уиткоффом и российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

«Был достигнут большой прогресс!» — поделился Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он также отметил, что после завершения встречи он уведомил ряд европейских партнеров и подчеркнул общее мнение о важности урегулирования конфликта.

«Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — подчеркнул американский лидер.

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