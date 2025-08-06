Трамп раскрыл Зеленскому детали встречи с Путиным, пока тот ехал с фронта

«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — написал Зеленский.