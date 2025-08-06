Европу поставили в известность о переговорах Путина и Уиткоффа

Трамп сообщил, что проинформировал европейских партнеров о переговорах между Путиным и Уиткоффом, и подчеркнул свое стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча продлилась около трёх часов.
По данным СМИ, на встрече повесткой стал украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.
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