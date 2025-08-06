Москалькова обратилась к ООН с призывом защитить Гуцул

Вынесение жестокого приговора законно избранному главе Гагаузии, как отметила российский омбудсмен, является грубым нарушением закона и принципа справедливости. «Налицо попирание верховенства закона, — заявила Москалькова в своем телеграм-канале. — Прав человека, милосердия и гуманизма». Омбудсмен сообщила, что в этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.