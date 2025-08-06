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Москалькова обратилась к ООН с призывом защитить Гуцул

С призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

С призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Вынесение жестокого приговора законно избранному главе Гагаузии, как отметила российский омбудсмен, является грубым нарушением закона и принципа справедливости. «Налицо попирание верховенства закона, — заявила Москалькова в своем телеграм-канале. — Прав человека, милосердия и гуманизма». Омбудсмен сообщила, что в этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

5 августа райсуд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора. Сама Гуцул считает приговор «политической расправой по указке сверху», она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий.

Защита главы автономии собирается в течение 15 дней обжаловать решение суда в апелляционной палате молдавской столицы.

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