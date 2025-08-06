Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа очень продуктивной

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была очень продуктивной, на ней достигнут большой прогресс. Об этом заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, информирует ТАСС.
В Москве завершилась встреча Путина и Уиткоффа Ушаков: разговор Путина и Уиткоффа был полезным и конструктивным.
«Мой спецпосланник Стив Уиткофф провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников», — написал президент США в соцсети Truth Social.
«Все согласны с тем, что война должна прекратиться, мы будем работать над этим в последующие дни и недели», — добавил Трамп.
Кроме того, вашингтонская администрация считает, что состоявшаяся встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошла хорошо. «Российская сторона заинтересована в продолжении взаимодействия с США», — добавил представитель Белого дома.
Прошедшая 6 августа в Кремле беседа президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом продолжалась около трех часов. Известно, что на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Спецпосланник президента США прилетел в Москву утром 6 августа. Это его пятый визит в Россию с начала года. -0-