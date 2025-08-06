США перевели Украине миллионы долларов, но не дали оружия

Согласно информации от Министерства обороны Украины и агентства Reuters, выделенные средства будут направлены на ремонт и поддержание в рабочем состоянии американских гаубиц M777, которые были поставлены ранее. Кроме того, планируется финансирование логистических операций и других закупок, но новые образцы вооружения в рамках этого пакета не предусмотрены.