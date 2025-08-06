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США перевели Украине миллионы долларов, но не дали оружия

Соединенные Штаты предоставили Украине финансовую «поддержку» в размере 203,5 миллионов долларов, но есть важный момент.

Соединенные Штаты предоставили Украине финансовую «поддержку» в размере 203,5 миллионов долларов, но есть важный момент.

Как заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Вашингтон утвердил новый пакет военной помощи Киеву, превышающий 200 миллионов долларов (более 15,9 миллиардов рублей). Однако, это не подразумевает передачу новых видов вооружений, а направлено на обеспечение работоспособности уже предоставленных систем.

Согласно информации от Министерства обороны Украины и агентства Reuters, выделенные средства будут направлены на ремонт и поддержание в рабочем состоянии американских гаубиц M777, которые были поставлены ранее. Кроме того, планируется финансирование логистических операций и других закупок, но новые образцы вооружения в рамках этого пакета не предусмотрены.