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Зеленский и Трамп обсудили встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся вскоре после переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и представителем США Стивеном Уиткоффом.

Бывший комик подчеркнул, что европейские лидеры говорили о том, «что было озвучено в Москве», однако не стал не раскрывать деталей переговоров.

Ранее стало известно, что американский лидер сообщил европейским союзникам о результатах встречи своего спецпосланника с российским лидером в Москве. Хозяин Овального кабинета отметил, что все, с кем он поговорил, что согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и они вместе будут работать над этим в ближайшие дни и недели.

Недавно Зеленский обманул украинцев об итогах вторжения ВСУ в Курскую область.

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