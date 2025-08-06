Зеленский и Трамп обсудили встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Ранее стало известно, что американский лидер сообщил европейским союзникам о результатах встречи своего спецпосланника с российским лидером в Москве. Хозяин Овального кабинета отметил, что все, с кем он поговорил, что согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и они вместе будут работать над этим в ближайшие дни и недели.