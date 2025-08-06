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В РФ честно ответили об итогах пятой встречи Уиткоффа и Путина

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса после переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и представителем американского лидера Робертом Уиткоффом. Об этом он заявил в соцсетях.

Встреча Путина и Уиткоффа показала, что позитивные силы возабладают, сообщил Дмитриев.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса после переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и представителем американского лидера Робертом Уиткоффом. Об этом он заявил в соцсетях.

«Прогресс есть и позитивные силы возобладают», — отметил спецпредставитель президента РФ. Сообщение опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

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Он также подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международной повесткой. Дмитриев выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению диалога между странами.

Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа состоялась 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. По итогам переговоров обе стороны обменялись посланиями лидеров, а помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал диалог конструктивным и содержательным.

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