В РФ честно ответили об итогах пятой встречи Уиткоффа и Путина

Он также подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международной повесткой. Дмитриев выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению диалога между странами.