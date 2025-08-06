Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в пяти регионах России

Социальные и инфраструктурные объекты в пяти регионах России по видеосвязи открыл президент Владимир Путин в среду, 6 августа. Они расположены в Республике Дагестан, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях, сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятия приурочили ко Дню строителя, который в России отметят 10 августа.
Глава государства отметил, что в строительном секторе страны заняты миллионы людей.
«Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин.
Так, в северокавказском регионе глава государства открыл школу на 604 ученика в поселке Шамхал. В Челябинской области открылось дошкольное учреждение на 120 воспитанников. Обе образовательные организации заработают в предстоящем учебном году.
Зоопарк площадью 25 гектаров открылся в Перми. В нем разместили пять вольерных комплекса, а в отдельных зданиях будут располагаться контактный зоопарк и акватеррариум.
В Брянской области 6 августа завершили капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автодороге «Брянск-Новозыбков-Унеча». Уточняется, что он позволит связать Унечу с федеральной трассой, столицей региона и другими районами области.
Планируется, что проезд по участку будет разрешен после официального открытия.
В Хабаровском крае, в городе Комсомольске-на-Амуре, завершили работы по строительству набережной реки Амур. Ее протяженность составила почти три километра.
Напомним, 6 августа президент Владимир Путин провел встречу со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и королем Малайзии Султаном Ибрагимом.