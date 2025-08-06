Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в пяти регионах России

Социальные и инфраструктурные объекты в пяти регионах России по видеосвязи открыл президент Владимир Путин в среду, 6 августа. Они расположены в Республике Дагестан, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях, сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятия приурочили ко Дню строителя, который в России отметят 10 августа.