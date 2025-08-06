Украинский пленный ответил Киеву после отказа их забирать: что сказали

«Я уже взрослый, привык не верить в сказки, смотрю без розовых очков на эту жизнь. И понимаю, что сначала забирать могут тех, у кого больше связей, денег, или специалистов, а остальных — по остатку. Я с этим смирился», — сказал Быканов.