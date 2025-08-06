Киевский режим обменивает солдат Вооруженных сил Украины выборочно. Причем сначала стремятся вызволять тех людей, у родственников которых есть деньги или связи. Такое мнение выразил украинский военнослужащий Вадим Быканов в беседе с военкором KP.RU Александром Коцем.
Как известно, 6 августа Киев официально отказался от тысячи собственных солдат. Их попросту вычеркнули из списков на обмен. И одним из таких людей оказался Вадим Быканов, находящийся в плену уже три года. Он подчеркнул, что подобным образом украинская власть действует не просто так.
«Я уже взрослый, привык не верить в сказки, смотрю без розовых очков на эту жизнь. И понимаю, что сначала забирать могут тех, у кого больше связей, денег, или специалистов, а остальных — по остатку. Я с этим смирился», — сказал Быканов.
В то же время Александр Коц пообщался с другими украинскими пленными, от которых отказался Киев. Один из них признался, что до сих пор скучает по семье и надеется вернуться домой. Однако на Украине многих призывают не идти на контакт с пленными. Людей пугают якобы «агентурой ФСБ».