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США планируют ввести вторичные санкции против России 8 августа

«По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Американская администрация, как ожидается, введет вторичные санкции против России 8 августа, сообщил представитель Белого дома. Об этом информирует ТАСС.

«По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Ранее сегодня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди тем, которые обсуждались в ходе встречи, был украинский кризис. Кроме того, была затронута тема перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между РФ и США. -0-

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