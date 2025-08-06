США планируют ввести вторичные санкции против России 8 августа

Американская администрация, как ожидается, введет вторичные санкции против России 8 августа, сообщил представитель Белого дома. Об этом информирует ТАСС.
«По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X.
Ранее сегодня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди тем, которые обсуждались в ходе встречи, был украинский кризис. Кроме того, была затронута тема перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между РФ и США. -0-