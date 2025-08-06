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США могут ввести вторичные санкции против России 8 августа

«По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — привел слова представителя Белого дома журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции в пятницу, 8 августа, информирует ТАСС.

«По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — привел слова представителя Белого дома журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован прогрессом в урегулировании, поэтому сокращает срок до 10 дней. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что Россия и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению. -0-

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