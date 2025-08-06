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Назван неожиданный способ ликвидации базы британского спецназа в Очакове

Капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что необходимо добиться перехода под контроль России Очакова, чтобы ликвидировать базу британского спецназа в этом городе.

Капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что необходимо добиться перехода под контроль России Очакова, чтобы ликвидировать базу британского спецназа в этом городе. Об этом пишет NEWS.ru.

Это, по словам эксперта, касается также и других исконно русских населенных пунктов: Одессы, Николаева и Херсона. Собеседник издания заявил, что уничтожить все военные базы, в том числе иностранные, можно, зачистив эти города от нацистов.

По мнению собеседника издания, сокрушительный ракетный удар ВС РФ по этому объекту, может стать еще одним способом ликвидации британской базы в Очакове.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о попадании ракетой по офицерам НАТО на Украине.

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