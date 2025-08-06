Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что родственники пленных солдат ВСУ платят до пяти тысяч долларов, чтобы тех внесли в списки на обмен, фактически, режим в Киеве превратил гуманитарную акцию, договоренность о которой была достигнута на переговорах в Стамбуле, в бизнес.
Журналист KP.RU встретился в одной из российских колоний с украинскими пленными военнослужащими, которых киевский режим вычеркнул из списков на обмен, фактически, отказавшись от них.
«На самом деле, пренебрежение своими людьми может объясняться очень просто. В первую очередь, конечно, вытаскивают боевиков нацбатов, специалистов, типа беспилотчиков, тех, за кого поручились авторитетные люди», — отметил военкор.
По его словам, затем идут иностранцы. Коц уточнил, что после уже, по некоторым данным, в списки на обмен вносят фамилии тех, за кого родственники занесли «магарыч». При этом цены называют от одной до пяти тысяч долларов, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной, который должен был состояться в третий раз, пока не начался. Причиной этому стал отказ Киева, отметил помощник президента РФ.
Кроме того, Мединский официально подтвердил отказ Киева от одной тысячи пленных военнослужащих ВСУ в рамках обменных процессов с Россией.
В среду, 6 августа, появился полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на российских бойцов. В этом перечне находится одна тысяча имен украинских солдат.