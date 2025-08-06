ТАСС: Киев выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен военнопленных

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев лишь выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уже набралась 1 тыс. таких «отказников». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
Причины отказа от людей неизвестны. Помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1 тыс. украинских военнопленных. «1 тыс. пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал Мединский в телеграм-канале.
Как сообщается, военнослужащие, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, подписали петицию в адрес Владимира Зеленского.
В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию, по итогам которых стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц. Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей. -0-