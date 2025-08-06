ТАСС: Киев выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен военнопленных

В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию, по итогам которых стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц. Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей. -0-