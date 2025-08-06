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Мединский подтвердил отказ Украины от 1 тыс. военнопленных ВСУ в рамках обмена

Ранее источник ТАСС сообщал, что Украина выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен пленных военнослужащих ВСУ, в связи с чем уже набралась 1 тыс. «отказников».

Украина отказалась от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обменов с РФ, сообщил в своем телеграм-канале помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. Об этом информирует ТАСС.

По словам Мединского, из-за упомянутого отказа второй обмен проходил тяжело, а третий все еще не начался.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Украина выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен пленных военнослужащих ВСУ, в связи с чем уже набралась 1 тыс. «отказников».

В Стамбуле 23 июля состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По результатам встречи стороны пришли к договоренности об обменах не только военных, но и гражданских лиц. -0-

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