Мединский подтвердил отказ Украины от 1 тыс. военнопленных ВСУ в рамках обмена

Украина отказалась от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обменов с РФ, сообщил в своем телеграм-канале помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. Об этом информирует ТАСС.
По словам Мединского, из-за упомянутого отказа второй обмен проходил тяжело, а третий все еще не начался.
Ранее источник ТАСС сообщал, что Украина выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен пленных военнослужащих ВСУ, в связи с чем уже набралась 1 тыс. «отказников».
В Стамбуле 23 июля состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По результатам встречи стороны пришли к договоренности об обменах не только военных, но и гражданских лиц. -0-