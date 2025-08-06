Мединский: Из-за отказа Киева принять пленных не начался третий этап обмена

По его словам, украинская сторона отказывается принять около тысячи военнослужащих ВСУ, что уже осложнило проведение второго обмена и блокирует начало следующего этапа. Мединский подчеркнул, что Россия никогда не делила пленных на категории.
«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шёл так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал он в своём телеграм-канале, приложив ссылку на список военнослужащих.
Напомним, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной ВСУ, в обмен на украинских солдат. Однако потом стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, чтобы внести других людей.