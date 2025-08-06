Уиткофф присутствовал на встрече с Путиным в сопровождении личного переводчика

Специальный посланник главы Соединенных Штатов Стивен Уиткофф присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в сопровождении личного переводчика. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица», — говорится в сообщении.
Источник также отметило, что ранее Уиткофф полагался на работу переводчиков, предоставленных российской стороной. По данным CNN, личный переводчик также сопровождал спецпосланника США во время предыдущих контактов в РФ.
Напомним, что переговоры Стивена Уиткоффа и Владимира Путина состоялись в среду, 6 августа. Встреча представителей стран продлилась около трех часов. За этом время политики обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, а также потенциал развития двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.