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В России запустили сайт с данными 1000 пленных ВСУ, которых не забирает Киев

В России запустили сайт 1000ua.ru, где опубликован полный список из 1000 украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. Об этом сообщает RT.

Источник: Life.ru

В верхней части сайта находится постер с украинскими пленными. Фото можно скачать в высоком разрешении скачивания. Также функционирует поиск, с помощью которого можно найти данные о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

В нижней части сайта размещено обращение военнопленных к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, которое доступно на русском, украинском и английском языках.

Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Информацию подтвердил помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Как сообщал Life.ru, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной ВСУ, в обмен на украинских солдат. Однако затем Киев перестал соблюдать договорённости.

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