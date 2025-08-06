В России запустили сайт с данными 1000 пленных ВСУ, которых не забирает Киев

Как сообщал Life.ru, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной ВСУ, в обмен на украинских солдат. Однако затем Киев перестал соблюдать договорённости.