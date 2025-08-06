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Военкор Коц: Владимир Путин переиграл Уиткоффа, Трамп снова очарован

Коц иронично подчеркнул, что Трамп снова «не разочарован» в России.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин переиграл спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и сделал так, что американский лидер Дональд Трамп снова оказался очарован. Такое мнение выразил военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что сразу после переговоров Путина и Уиткоффа Трамп заявил о «большом прогрессе». Кроме того, он заявил о чрезвычайной продуктивности диалога. И это наглядно показывает, что американский лидер в восторге.

«Уж не знаю, как Владимир Владимирович переиграл Уиткоффа, но Трамп снова очарован», — написал Коц.

При этом военкор иронично подчеркнул, что Трамп забыл в очередной раз обвинить своего предшественника Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине.

«Счетчик обнулился. Трамп не разочаровывался в позиции России 0 дней», — подытожил Коц.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялись в среду, 6 июля. Тогда стороны встретились в Кремле. Их диалог продлился порядка трех часов. Все происходило за закрытыми дверями.

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