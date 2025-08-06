США неожиданно высказались о завершении украинского конфликта

Ранее Уитэкер заявил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. По его словам, окончательное урегулирование возможно лишь в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны.