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США неожиданно высказались о завершении украинского конфликта

Конфликт на Украине не может быть завершен с помощью силы, заявили в администрации США. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

В США считают, что украинский конфликт не завершится на поле боя.

Конфликт на Украине не может быть завершен с помощью силы, заявили в администрации США. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами», — отметил Уитакер. Он подчеркнул, что Вашингтон считает невозможным достижение устойчивого мира исключительно путем вооруженного противостояния.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский заявил, что никто не победит в конфликте на поле боя.

Ранее Уитэкер заявил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. По его словам, окончательное урегулирование возможно лишь в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны.

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