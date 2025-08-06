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Испания остановила переговоры с США о закупке F-35

Испания приостановила переговоры на неопределенный срок.

Источник: Аргументы и факты

Испания остановила предварительные переговоры с США, которые касались закупки истребителей пятого поколения F-35, передает Politico.

«Предварительные переговоры о покупке американских истребителей-невидимок пятого поколения приостановлены “на неопределенный срок”», — сказано в публикации.

Уточняется, что правительство Испании станет рассматривать европейские альтернативы, такие как истребители Eurofighter и находящаяся в разработке система Future Combat Air System.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась от покупки F-35 в пользу российского Су-57.