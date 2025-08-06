Возле мэрии Парижа развернулась акция протеста из бездомных

У парижской мэрии развернулась протестная акция, организованная сотнями людей, лишенных крова, сообщает корреспондент РИА Новости. Основное требование — предоставление жилья.
Инициатором акции, стартовавшей накануне вечером, выступила одна из некоммерческих организаций. Представители ассоциации заявляют, что городские власти фактически перекладывают ответственность за бездомных на плечи благотворителей, не предпринимая необходимых политических шагов. В результате, организация испытывает острую нехватку ресурсов и добровольцев, поскольку не справляется с возросшим потоком нуждающихся.
В ассоциации подчеркивают, что с каждым днем становится все труднее найти места для временного размещения бездомных, а также обеспечить минимальный уровень поддержки, необходимый для выживания на улице.