Возле мэрии Парижа развернулась акция протеста из бездомных

Инициатором акции, стартовавшей накануне вечером, выступила одна из некоммерческих организаций. Представители ассоциации заявляют, что городские власти фактически перекладывают ответственность за бездомных на плечи благотворителей, не предпринимая необходимых политических шагов. В результате, организация испытывает острую нехватку ресурсов и добровольцев, поскольку не справляется с возросшим потоком нуждающихся.