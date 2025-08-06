Зеленский после разговора с Трампом сделал дерзкое заявление о России

Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия, похоже, «теперь больше настроена на прекращение огня». Об этом он высказался вечером 6 августа.
Зеленский отметил, что речь шла о переговорах спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. В обсуждении итогов переговоров, по словам главы киевского режима, также участвовали европейские лидеры.
По мнению Зеленского, давление срабатывает, и Россия теперь, вероятно, больше настроена на перемирие.
При этом украинский лидер выразил и опасение.
«Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США», — заявил он.
Также Зеленский заявил, что общая позиция с партнерами абсолютно ясна: военный конфликт должен закончиться. По его словам, это должно быть честное завершение.
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