Трамп намерен в ближайшие дни работать над завершением украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет в ближайшие дни и недели работать над завершением украинского конфликта. Об этом информирует РИА Новости.
Американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что на переговорах его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве был достигнут большой прогресс. Встреча состоялась сегодня, 6 августа, и длилась около трех часов.
Глава Белого дома также заявил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и отметил согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт. -0-