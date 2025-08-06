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Трамп намерен в ближайшие дни работать над завершением украинского конфликта

Американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что на переговорах его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве был достигнут большой прогресс.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет в ближайшие дни и недели работать над завершением украинского конфликта. Об этом информирует РИА Новости.

Американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что на переговорах его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве был достигнут большой прогресс. Встреча состоялась сегодня, 6 августа, и длилась около трех часов.

Глава Белого дома также заявил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и отметил согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт. -0-

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