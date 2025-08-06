Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

Эксперты связывают реакцию индекса со словами президента США Дональда Трампа, который заявил, что в ходе переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс в украинском урегулировании. Встреча лидера РФ и представителя главы Белого дома состоялась сегодня в Москве. В Кремле назвали переговоры конструктивными и полезными для обеих сторон.