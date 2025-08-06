За месяц США могли разместить в Великобритании не менее 20 ядерных бомб

Соединенные Штаты, предположительно, разместили не менее 20 ядерных бомб B61−12 на авиабазе Лейкенхит в Восточной Англии в июле текущего года, которая является ключевой для американских ВВС. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
Ранее, в июле, издание UK Defence Journal сообщило о возвращении американского ядерного оружия в Великобританию на авиабазу Лейкенхит, что стало первым подобным случаем за последние 17 лет. ICAN подтверждает достоверность этой информации.
Бернетт отметил, что организация NukewatchUK предоставила убедительные доказательства возобновления хранения ядерного оружия США (в июле) на авиабазе Лейкенхит. По его словам, учитывая дислоцированные там воздушные суда, речь, скорее всего, идет о ядерных бомбах B61−12. ICAN и другие специалисты прогнозировали такое развитие событий более года назад, после того как Федерация американских ученых сообщила о модернизации авиабазы для хранения этих бомб.
На вопрос о количестве боеголовок, которые могли быть размещены на авиабазе Лейкенхит в июле, Бернетт предположил, что их число составляет не менее 20.
Он пояснил, что из-за строжайшей секретности, окружающей ядерное оружие, точное количество размещенных боеголовок установить сложно. По его приблизительным оценкам, в настоящее время США хранят около 100 бомб в пяти других странах-членах НАТО. Он считает вероятным, что в Великобритании размещено не менее 20 таких бомб.
Авиабаза Лейкенхит была выбрана в качестве одного из мест размещения американского ядерного оружия еще в 1954 году, в период холодной войны. До 2008 года там хранилось 110 ядерных бомб, которые впоследствии были вывезены в связи со снижением рисков ядерного конфликта.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), основанная в 2007 году, является международной неправительственной организацией, целью которой является продвижение и реализация Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году организация была удостоена Нобелевской премии мира.