За месяц США могли разместить в Великобритании не менее 20 ядерных бомб

Бернетт отметил, что организация NukewatchUK предоставила убедительные доказательства возобновления хранения ядерного оружия США (в июле) на авиабазе Лейкенхит. По его словам, учитывая дислоцированные там воздушные суда, речь, скорее всего, идет о ядерных бомбах B61−12. ICAN и другие специалисты прогнозировали такое развитие событий более года назад, после того как Федерация американских ученых сообщила о модернизации авиабазы для хранения этих бомб.