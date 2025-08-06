Зеленский сообщил об участии в его разговоре с Трампом лидеров стран Европы

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом итоги поездки спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию, в беседе принимали участие европейские лидеры.
«Провел разговор с президентом Трампом после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась около трех часов.
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