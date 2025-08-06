Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова обратилась к комиссару ООН Тюрку с призывом к защите прав Гуцул

Москалькова назвала приговор Гуцул грубым нарушением закона и справедливости.

Источник: Комсомольская правда

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующий пост она разместила в личном Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что считает вынесение приговора Гуцул грубым нарушением. Причем не только закона, но и очевидного принципа справедливости. Посадив главу Гагаузии в тюрьму, Кишинев напрямую пренебрег всеми правилами.

«Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. Особенно поражает черствость и бездушие при вынесении неправосудного решения в отношении матери двоих малолетних детей, которые также стали безвинными жертвами безосновательного наказания», — написала Москалькова.

Она также добавила, что по факту произошедшего уже обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Омбудсмен потребовала от него защитить права главы Гагаузии.

Немногим ранее о приговоре Гуцул высказался зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров. Он подчеркнул, что особенно показательным является тот факт, насколько быстро прошел процесс. На все про все потребовались считанные месяцы, тогда как аналогичные дела порой лежал годами. Кроме того, суд даже не учитывал, что у Гуцул есть двое маленьких детей.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше