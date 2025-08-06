Москалькова обратилась к комиссару ООН Тюрку с призывом к защите прав Гуцул

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующий пост она разместила в личном Telegram-канале.
Омбудсмен подчеркнула, что считает вынесение приговора Гуцул грубым нарушением. Причем не только закона, но и очевидного принципа справедливости. Посадив главу Гагаузии в тюрьму, Кишинев напрямую пренебрег всеми правилами.
«Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. Особенно поражает черствость и бездушие при вынесении неправосудного решения в отношении матери двоих малолетних детей, которые также стали безвинными жертвами безосновательного наказания», — написала Москалькова.
Она также добавила, что по факту произошедшего уже обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Омбудсмен потребовала от него защитить права главы Гагаузии.
Немногим ранее о приговоре Гуцул высказался зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров. Он подчеркнул, что особенно показательным является тот факт, насколько быстро прошел процесс. На все про все потребовались считанные месяцы, тогда как аналогичные дела порой лежал годами. Кроме того, суд даже не учитывал, что у Гуцул есть двое маленьких детей.