Москалькова обратилась к комиссару ООН Тюрку с призывом к защите прав Гуцул

Немногим ранее о приговоре Гуцул высказался зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров. Он подчеркнул, что особенно показательным является тот факт, насколько быстро прошел процесс. На все про все потребовались считанные месяцы, тогда как аналогичные дела порой лежал годами. Кроме того, суд даже не учитывал, что у Гуцул есть двое маленьких детей.