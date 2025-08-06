Трамп похвастался Европе и Зеленскому: что известно о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Этот срок имеет особое значение — 8 августа истекает ультиматум Трампа, связанный с урегулированием на Украине. В случае отсутствия прогресса американская администрация грозит ввести новые санкции против России, включая возможные вторичные пошлины на поставки российской нефти. Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагали установить 500% тарифы на товары стран-импортеров российского сырья, тогда как сам Трамп говорил о 100% ставке. Однако накануне визита Уиткоффа он избегал конкретных цифр, лишь пообещав «значительные» дополнительные пошлины для Индии за закупки российской нефти и вооружений. И уже 6 августа, сразу после отъезда спецпосланника из Москвы, Трамп подписал указ о введении 25% тарифов на индийские товары.