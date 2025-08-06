Трамп похвастался Европе и Зеленскому: что известно о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную встречу» с Путиным.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Сразу после окончания встречи президент США Дональд Трамп похвастался, что Уиткофф провел «очень продуктивную встречу» с Путиным. Какие итоги диалога двух супердержав и с какой целью приезжал в Россию посланник США — в материале URA.RU.
Переговоры Путина с Уиткоффом длились несколько часовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Переговоры Путина и Уиткоффа длились несколько часов.
6 августа Москва приняла высокопоставленного гостя — спецпосланника президента США Уиткоффа. В Кремле он провел закрытую встречу с российским лидером Путиным, которая продлилась около трех часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны обсудили две ключевые темы: ситуацию вокруг украинского конфликта и возможные перспективы стратегического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.
Ушаков охарактеризовал переговоры как «полезные и конструктивные». Он отметил, что российская сторона передала американским представителям «некоторые сигналы» по украинскому вопросу, а также получила ответные сообщения от администрации Трампа. Однако подробности этих обсуждений остаются неизвестными — помощник президента воздержался от детальных комментариев, пояснив, что результаты встречи еще не доложены американскому лидеру.
«Когда Уиткофф проинформирует Трампа о сегодняшних переговорах, мы, возможно, сможем дополнить наши заявления более существенной информацией», — заявил Ушаков.
Поездку Уиткоффа в Россию анонсировал президент США ТрампФото: Official White House / Shealah Craighead.
С чем Уиткофф пожаловал в Москву в пятый раз.
Уиткофф, специальный представитель президента США, вновь прибыл в Россию — это уже его пятая поездка за последние несколько месяцев. Предыдущая встреча с Владимиром Путиным состоялась 25 апреля в Кремле, причем первые четыре визита уложились всего в три месяца. Нынешний приезд американского эмиссара был заранее анонсирован президентом США Дональдом Трампом, который сообщил журналистам о планах своего посланника посетить Израиль, а затем и Россию.
Перед прибытием в Москву Уиткофф побывал в секторе Газа, где 1 августа посетил пункт раздачи гуманитарной помощи, организованный американским фондом GHF, а на следующий день встретился с семьями заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС. Изначально планировалось, что его визит в Россию состоится на выходных, однако дату перенесли на 6 августа.
Этот срок имеет особое значение — 8 августа истекает ультиматум Трампа, связанный с урегулированием на Украине. В случае отсутствия прогресса американская администрация грозит ввести новые санкции против России, включая возможные вторичные пошлины на поставки российской нефти. Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагали установить 500% тарифы на товары стран-импортеров российского сырья, тогда как сам Трамп говорил о 100% ставке. Однако накануне визита Уиткоффа он избегал конкретных цифр, лишь пообещав «значительные» дополнительные пошлины для Индии за закупки российской нефти и вооружений. И уже 6 августа, сразу после отъезда спецпосланника из Москвы, Трамп подписал указ о введении 25% тарифов на индийские товары.
Ранее, 14 июля, американский президент заявлял о своем недовольстве позицией России и угрожал «очень жесткими мерами», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Однако 28 июля он сократил этот срок до 10−12 дней, сославшись на отсутствие прогресса. Аналогичные настроения выражал и госсекретарь США Марко Рубио, который в интервью Fox Radio отметил, что Вашингтон уже более полугода пытается добиться урегулирования, но пока безрезультатно.
По словам постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, главная задача Уиткоффа в Москве — вернуть Россию за стол переговоров и добиться прекращения огня на Украине. Американская сторона надеется, что дипломатические усилия, подкрепленные военными поставками союзникам по НАТО, якобы смогут подтолкнуть стороны к мирному решению.
По словам Путина, все разочарования возникают от избыточных ожиданийФото: Роман Наумов © URA.RU.
Позиция России по вопросам урегулирования конфликта.
Накануне визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа Путин поделился оценкой текущих переговоров с Украиной. Российский президент, находясь в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко, подчеркнул важность диалога, особенно когда он направлен на достижение мира. Он положительно оценил ход стамбульских переговоров, отметив, что возвращение сотен людей на родину нельзя рассматривать иначе как успех.
1 августа Путин также прокомментировал возможные разочарования сторон, связав их с завышенными ожиданиями. По его словам, для поиска мирного решения необходимы детальные переговоры, которые должны проходить в закрытом формате, без публичности и политической шумихи. Именно с этой целью Россия предложила Украине создать три рабочие группы для углубленного обсуждения ключевых вопросов.
Как отметил российский лидер, украинская сторона в целом отреагировала на это предложение позитивно. Была достигнута договоренность о продолжении переговоров в спокойном режиме, без излишнего внимания прессы, с акцентом на поиск взаимоприемлемых решений. Хотя практическая работа в группах пока не началась, Москва выражает надежду на скорый запуск этого процесса.
Разговор Трампа с Зеленским состоялся сразу после визита Уиткоффа Фото: соцсети лидера Украины Владимира Зеленского.
Трамп начал хвастаться союзникам ЕС и Зеленскому об успешных переговорах.
Американский лидер охарактеризовал переговоры Уиткоффа с российским президентом как весьма продуктивные, подчеркнув, что стороны добились значительного прогресса. Трамп также сообщил, что уже проинформировал о результатах встречи ключевых европейских союзников. По его словам, в ближайшие дни и недели все стороны будут активно работать над урегулированием конфликта, написал Трамп в соцсети Trith Social.
Спустя четыре часа после завершения встречи между Путиным и Уиткоффом состоялся телефонный разговор президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп общались около часа, обсуждая итоги московских переговоров.
Зеленский отметил в соцсетях, что Трамп позвонил ему, когда он возвращался из Сумской области. По словам украинского лидера, он обсудил с президентом США то, что «было озвучено в Москве».