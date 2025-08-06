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Стало известно о планах Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «уже на следующей неделе».

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «уже на следующей неделе». Об этом пишет NYT со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.

Издание уточняет, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В переговорах примут участие только трое — без участия европейских стран, пишет The New York Times.

По данным СМИ, глава Белого дома позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом оказалась «продуктивнее, чем ожидалось».

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