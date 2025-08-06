«Мы вам вообще нужны?» Брошенные Киевом пленные написали Зеленскому петицию на трёх языках

В тексте обращения пленные отметили, что давно готовы к обмену, но украинские представители исключили их из списков по неизвестным причинам, заменив другими людьми. Они напомнили Зеленскому, что избирали его для защиты интересов всех украинцев, а не только тех, кого он сам считает достойными.