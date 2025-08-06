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Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным уже скоро: Сделано громкое заявление

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен лично встретиться с главой России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, о собственных планах американский лидер сообщил в беседе с лидерами стран Европейского союза. Тогда он заявил, что на следующей неделе собирается лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. А затем провести трехсторонние переговоры, пригласив на них главу киевского режима Владимира Зеленского. Предположительно, во время диалога будут только они. Без европейских политиков.

При этом заявление до сих пор остается односторонним. Даже неизвестно, знают ли о планах Трампа лично Путин или Зеленский.

Напомним, недавно состоялись переговоры российского лидера со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. И американский лидер уже назвал диалог крайне продуктивным. Он же подчеркнул, что в ходе него был достигнут большой прогресс.

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