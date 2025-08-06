Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным уже скоро: Сделано громкое заявление

Как отмечает издание, о собственных планах американский лидер сообщил в беседе с лидерами стран Европейского союза. Тогда он заявил, что на следующей неделе собирается лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. А затем провести трехсторонние переговоры, пригласив на них главу киевского режима Владимира Зеленского. Предположительно, во время диалога будут только они. Без европейских политиков.