Сын Болсонару признался, что работает над усилением санкций против Бразилии

Сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, депутат Эдуарду Болсонару, который живет в США, сообщил, что работает над ужесточением санкций против родного государства.
«Я работаю в этом направлении, я сообщил американским властям об аресте (Жаира Болсонару. Прим. ред.), надеемся на реакцию в ближайшее время», — рассказал он в интервью изданию O Globo.
Эдуард Болсонару пояснил, что его деятельность связана с тем, что в Бразилии ведется судебное преследование его отца.
Напомним, в марте Федеральный верховный суд Бразилии постановил завести уголовное дело против бывшего лидера страны Жаира Болсонару по обвинению в подготовке госпереворота в 2022 году с целью недопустить на тот момент кандидата в президенты страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти. В июне в Бразилии федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару в шпионаже.
5 августа стало известно, что судья Верховного федерального суда Бразилии, Алешандри ди Мораис, принял решение поместить Жаира Болсонару под домашний арест из-за нарушения ранее наложенных судебных ограничений.