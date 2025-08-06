Сын Болсонару признался, что работает над усилением санкций против Бразилии

Напомним, в марте Федеральный верховный суд Бразилии постановил завести уголовное дело против бывшего лидера страны Жаира Болсонару по обвинению в подготовке госпереворота в 2022 году с целью недопустить на тот момент кандидата в президенты страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти. В июне в Бразилии федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару в шпионаже.