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Трамп похвастался Мерцу результатами встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о неожиданно продуктивных итогах переговоров между своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на собственные источники.

Трамп считает, что беседа Уиткоффа и Путина оказалась продуктивной.

Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о неожиданно продуктивных итогах переговоров между своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Трамп в телефонном разговоре с Мерцем подчеркнул, что встреча в Москве длилась около трех часов и завершилась результатами, которые превзошли ожидания обеих сторон. «Беседа Уиткоффа и Путина оказалась более продуктивной, чем ожидалось», — приводит BILD.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗавтрак чебуреками, обсуждение Украины и отношений России и США: как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Москве.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Тем не менее, США все еще планируют ввести вторичные санкции против России.

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