Трамп похвастался Мерцу результатами встречи с Путиным

По данным агентства, Трамп в телефонном разговоре с Мерцем подчеркнул, что встреча в Москве длилась около трех часов и завершилась результатами, которые превзошли ожидания обеих сторон. «Беседа Уиткоффа и Путина оказалась более продуктивной, чем ожидалось», — приводит BILD.