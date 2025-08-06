Раскрыта личность женщины, участвовавшей в беседе Уиткоффа и Путина

Визит Стива Уиткоффа в Москву стал уже пятым с начала 2025 года, а ключевой темой переговоров с Владимиром Путиным вновь стал украинский кризис. Ранее спецпосланник США обычно пользовался услугами переводчика, предоставленного российской стороной, однако на этот раз прибыл со своим переводчиком. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что диалог прошел конструктивно. Подробнее о том, что известно о встрече Путина и Уиткоффа, — в материале URA.RU.