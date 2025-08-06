Раскрыта личность женщины, участвовавшей в беседе Уиткоффа и Путина

Женщина, участвовавшая на встрече Путина и Уиткоффа, оказалась переводчиком американского представителя.
Спецпосланник США Стив Уиткофф 6 августа прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в сопровождении женщины. Она оказалась американским переводчиком. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственных корреспондентов.
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«Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица», — говорится в материале CNN. При этом отмечается, что ранее спецпосланник США обычно пользовался услугами переводчика, предоставленного российской стороной.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявилось видео со встречи Путина и Уиткоффа.
В репортаже CNN подчеркивается, что появление личного переводчика из США может свидетельствовать об изменении подхода к организации двусторонних встреч на высшем уровне. В предыдущих подобных переговорах дипломаты Соединенных Штатов, как правило, полагались на официальный перевод, организованный российской стороной.
Визит Стива Уиткоффа в Москву стал уже пятым с начала 2025 года, а ключевой темой переговоров с Владимиром Путиным вновь стал украинский кризис. Ранее спецпосланник США обычно пользовался услугами переводчика, предоставленного российской стороной, однако на этот раз прибыл со своим переводчиком. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что диалог прошел конструктивно. Подробнее о том, что известно о встрече Путина и Уиткоффа, — в материале URA.RU.