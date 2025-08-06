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Украинский блиндаж в Запорожской области уничтожили из гаубицы «Мста-Б»

В районе населенного пункта Полтавка, расположенного в Запорожской области, артиллерийские подразделения группировки «Восток» Вооруженных Сил России ликвидировали укрепленный украинский блиндаж.

В районе населенного пункта Полтавка, расположенного в Запорожской области, артиллерийские подразделения группировки «Восток» Вооруженных Сил России ликвидировали укрепленный украинский блиндаж.

По информации, предоставленной оператором БПЛА с позывным «Шустрый» агентству РИА Новости, цель была поражена пристрелочным огнем из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б».

По информации, опубликованной Министерством обороны РФ 6 августа 2025 года, украинская армия понесла ощутимые убытки. В частности, было заявлено о ликвидации до 185 солдат противника, уничтожении четырех единиц бронетехники, восьми автотранспортных средств и семи артиллерийских установок.

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