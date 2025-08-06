В районе населенного пункта Полтавка, расположенного в Запорожской области, артиллерийские подразделения группировки «Восток» Вооруженных Сил России ликвидировали укрепленный украинский блиндаж.
По информации, предоставленной оператором БПЛА с позывным «Шустрый» агентству РИА Новости, цель была поражена пристрелочным огнем из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б».
По информации, опубликованной Министерством обороны РФ 6 августа 2025 года, украинская армия понесла ощутимые убытки. В частности, было заявлено о ликвидации до 185 солдат противника, уничтожении четырех единиц бронетехники, восьми автотранспортных средств и семи артиллерийских установок.