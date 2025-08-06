Тюрьму с аллигаторами в США могут закрыть из-за летучих мышей и пантер

По словам экоативистов, тюрьма для мигрантов расположена в 50 милях к западу от Майами в самом сердце Эверглейдс во Флориде, «Аллигатор Алькатрас» построен в течение нескольких недель без соблюдения экологического законодательства. На его территории размещены сотни палаток, трейлеров и других временных помещений для более 3000 заключенных.