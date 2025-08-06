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Тюрьму с аллигаторами в США могут закрыть из-за летучих мышей и пантер

«Аллигатор Алькатрас» — центр содержания мигрантов в США.

Центр содержания мигрантов в США «Аллигатор Алькатрас» могут закрыть из-за опасений экологов насчет других обитателей штата Флорида — аистов, пантер и летучих мышей, передает ABC News.

«На слушаниях в федеральном суде в среду экологические группы вызвали двух свидетелей в рамках своих усилий доказать, что объект был построен без требуемых на федеральном уровне исследований воздействия», — передает NBC News.

По словам экоативистов, тюрьма для мигрантов расположена в 50 милях к западу от Майами в самом сердце Эверглейдс во Флориде, «Аллигатор Алькатрас» построен в течение нескольких недель без соблюдения экологического законодательства. На его территории размещены сотни палаток, трейлеров и других временных помещений для более 3000 заключенных.

Однако юристы чиновников штата утверждают, что проект тюрьмы не подпадает под действие данных законов, так как построен Министерством внутренней безопасности в соответствии с иммиграционными и таможенными правилами.

Напомним, «Аллигатор Алькатрас» — идея Дональда Трампа. Центр получил такое название из-за того, что окружен рвом, где обитают аллигаторы.

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