Сотни бездомных протестуют у мэрии Парижа, требуя жилье

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить им жилье, информирует РИА Новости.
Сообщается, что примерно 200 человек принимают участие в акции протеста. «В стране, как Франция, нет разделения, мы едины. Это свобода и равенство. Что значит равенство? Что люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жилье», — высказала мнение одна из участниц протеста. По ее словам, люди могут находиться во Франции и работать уже не менее 10 лет, однако им все равно приходится спать на стоянках или в метро.
Акция началась по инициативе благотворительной ассоциации Utopia56 еще накануне вечером. В рамках протеста семьи с маленькими детьми провели ночь перед мэрией. Участники протеста скандируют и шумят, стуча пластиковыми бутылками. Власти, не принимая политических мер, перенаправляют бездомных в их ассоциацию. В результате организация перегружена, а ассоциации все сложнее находить места для размещения бездомных людей или минимальные средства, чтобы люди могли просто выжить на улице. -0-