Сотни бездомных протестуют у мэрии Парижа, требуя жилье

Сообщается, что примерно 200 человек принимают участие в акции протеста. «В стране, как Франция, нет разделения, мы едины. Это свобода и равенство. Что значит равенство? Что люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жилье», — высказала мнение одна из участниц протеста. По ее словам, люди могут находиться во Франции и работать уже не менее 10 лет, однако им все равно приходится спать на стоянках или в метро.