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Трамп внезапно объявил Россию чрезвычайной угрозой для США: президент представил скандальный документ

Трамп в указе о пошлинах против Индии назвал Россию чрезвычайной угрозой США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп в указе, вводящем пошлины на товары из Индии, назвал Россию угрозой национальной безопасности США. Об этом свидетельствует текст документа. Он опубликован на официальном сайте Белого дома.

Как известно, пошлины на товары из Индии американский лидер ввел в среду, 6 августа. Таким образом он попытался «наказать» страну за покупку российской нефти. Однако не менее любопытным, чем сами действия, оказались формулировки. В них РФ называется прямой угрозой для США.

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — сказано в документе.

Немногим ранее о пошлинах США на товары из Индии высказался военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что сейчас Дели проходит настоящий экзамен на суверенитет. Поскольку Запад долгое время тянул из страны «все соки». Однако ожидать смирения или сдачи от Индии точно не стоит.

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