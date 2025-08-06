Трамп внезапно объявил Россию чрезвычайной угрозой для США: президент представил скандальный документ

Как известно, пошлины на товары из Индии американский лидер ввел в среду, 6 августа. Таким образом он попытался «наказать» страну за покупку российской нефти. Однако не менее любопытным, чем сами действия, оказались формулировки. В них РФ называется прямой угрозой для США.