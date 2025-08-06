Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп хотел бы встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Трамп планирует после возможной встречи с российским лидером также провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, опубликованной в газете New York Times со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным «уже на следующей неделе».

В публикации также говорится о намерении Трампа организовать трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского после возможной двусторонней встречи с российским лидером.

Подчеркивается, что в этих переговорах планируется участие только трех сторон, исключая представителей европейских государств.

Утверждается, что о своих планах проведения данных встреч Трамп сообщил в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран, состоявшегося в среду.

По словам источников, европейские лидеры, ранее предпринимавшие попытки координации усилий по разрешению конфликта, «по-видимому согласились» с заявлением американского президента.

По информации издания Bild, ссылающегося на свои источники, президент США сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу в телефонном разговоре об успехе встречи Путина и специального представителя Трампа Стивена Уиткоффа, которая прошла более продуктивной «чем ожидалось».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше