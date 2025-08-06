NYT: Трамп хотел бы встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Согласно информации, опубликованной в газете New York Times со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным «уже на следующей неделе».
В публикации также говорится о намерении Трампа организовать трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского после возможной двусторонней встречи с российским лидером.
Подчеркивается, что в этих переговорах планируется участие только трех сторон, исключая представителей европейских государств.
Утверждается, что о своих планах проведения данных встреч Трамп сообщил в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран, состоявшегося в среду.
По словам источников, европейские лидеры, ранее предпринимавшие попытки координации усилий по разрешению конфликта, «по-видимому согласились» с заявлением американского президента.
По информации издания Bild, ссылающегося на свои источники, президент США сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу в телефонном разговоре об успехе встречи Путина и специального представителя Трампа Стивена Уиткоффа, которая прошла более продуктивной «чем ожидалось».